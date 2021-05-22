Filistin tarihini 98 saniyelik şarkıya sığdırıp sosyal medyada gündem olan Eman Askar: “Bu bir savaş suçu, insanlığa karşı suç.”

Eman Askar, Filistin’de son günlerde İsrail’in saldırılarının artması ve 65’i çocuk 200’ün üzerinde kişinin can vermesinin ardından 19 Mayıs’ta sosyal medyada yayımladığı videoyla milyonlarca paylaşım ve izlenmeye ulaştı. 98 saniyelik şarkısıyla Filistin’de yaşananlara tepki gösteren Askar, şarkıyı yazma sürecini ve hissettiklerini anlattı.

Mısırlı, 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Eman Askar, 10 yıldır muhteva üreticiliği yaptığını ve önceleri çocuklar için içerik üreterek mesleğe adım attığını anlattı. Şarkıyı yazma serüvenini paylaşan Askar, “Mescid-i Aksa’daki saldırıları ve gösterileri biliyorsunuz. Her zaman bu yaşananlar aklımdaydı ve beni çok etkiliyordu.” ifadelerini kullandı. Askar, “Gazze’de olanların yanlış olduğunu hissediyordum. Mutlu olamıyordum çünkü Gazze’de olanları takip ediyordum, bu da beni çok üzüyordu” dedi. Askar, şöyle devam etti: “21 yıl önce 7-8 yaşında bir çocukken televizyonda çocukların öldüğünü, evlerin bombalandığını izliyordum. Şimdi 21 yıl sonra yine ne yazık ki aynı görselleri görüyoruz” Askar, söz konusu videoyu yaparken bu kadar yayılmasını beklemediğini ifade ederek “Aldığım geri dönüşler ve izlenmeler insanların bu tarz bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı. Askar, “Umarım ki bu mesaj, bir noktada hükümetlerin harekete geçmeleri için bir baskı oluşturur. Şu anda ne yazık ki aciz bir durumdayız” dedi.

O şarkının sözleri

Askar’ın şarkısının sözleri şöyle; “Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı. Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşardı. 1800’lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Bu sırada sakallı bir adam Siyonizmi kurdu. Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu. Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilâf Devletleri kazandı. İngiltere dedi ki “Hey! Bu güzel topraklar tamamen benim Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın “Siyonist devlet” sözü vermesine rağmen adı hâlâ Filistin’di. Her geçen gün daha çok Yahudi, sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi. Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar. Yıl 1948’di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu. Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti. Geri dönme hakları yok, ev hakları yok. Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok. İsrail apartheid olma yolunda daha da büyüdü. İnsanlığınız nerede, haysiyete saygınız nerede. Buna “çatışma” demek delilik, fikrinizi değiştirmenizin zamanı. Filistin bir gün hür olacak. O halde tarihin doğru tarafında yer alın Savaş suçlarına karşı olmanız sizi anti-semitik yapmaz. Medya beyninizi yıkamasın, gerçeği kendiniz de görebilirsiniz. Hikayeyi öğrenin, Filistin’in hikâyesini”