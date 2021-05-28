"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

28 Mayıs 2021, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener için kullandığı sözlere muhalefetten ortak tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Kendi de trol gibi konuşmaya başlamış’ sözleriyle tepkisini dile getirirken, DP lideri Uysal da bu sözlerle Türk siyasetinin komaya girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize ziyaretinde saldırıya uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak, “Burası Rize. Duâ et ki çok ileri gitmediler. Daha neler olacak neler” sözlerine muhalefetten sert tepki geldi. Akşener, Erdoğan’ın “Gelin hanıma Rize’de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler’ sözlerini alıntılayan Akşener, “İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” sözlerini paylaştı. 

UYSAL: SİYASETTE MEŞRÛİYET SINIRLARI DIŞINA ÇIKTI 

Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözleriyle muhalefeti kriminalize etmeye çalıştığını ifade ederek, “Bugüne kadar kâh yargı eliyle kâh başka bir takım yöntemlere tevessül ederek enfekte ettikleri siyaset, bugünkü sözlerle komaya girmiştir” dedi. Uysal şu ifadeleri kullandı: “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bugün Sayın Meral Akşener ile alâkalı söylediği sözler, vatandaşın karşısında meşrûiyetini zedelemiş bir siyasinin, siyasette meşrûiyet sınırları dışına çıktığını göstermiştir. Siyasetin ve demok- ratik rekabetin meşrû, ahlâkî, yerleşik kabulleri ve sınırları her geçen gün silikleşmekte, daha da fenası yıkılmaktadır. 2023 yılı ya da öncesinde yapılacak seçimlerde AKP bir taraftan muhalefeti kriminalize etmeye devam ederken diğer taraftan da kriminal bir takım araçlarla siyasetini sürdürmeye gayret edecek. Karşıtlıklardan beslenen Erdoğan artık ‘karışıklık’lardan medet umar hale gelmiştir. Demokrasilerde “karşıt”lar olur, lâkin hiçbir dönem ‘karışıklık’ kimseye fayda sağlamamıştır. Karışıklıklar ‘yağma’ içindir. Ve bilinsin ki milletimiz asırlık demokratik kazanımlarının, iradesinin yağmalanmasına asla izin vermeyecektir” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: DÜŞMANLAŞTIRAN DİLİ REDDEDİYORUZ 

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da tepkisinde, “Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki siyasî partiler birbirlerinin düşmanı değil, rakipleridir. Siyasî liderler ise üslup ve yaklaşımlarıyla topluma öncü ve örnek olması gereken kişilerdir. Bu çerçevede siyasette rekabetle birlikte nezaketi de inşa etmek hepimizin öncelikli görevidir. Elbette buna en fazla özen göstermesi gereken temsil ettiği makam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanıdır. Milletimizin moral ve motivasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde; seçmeni rencide edici ve toplumu kutuplaştırıcı söylemlerin ne ülkemize ne de milletimize faydası yoktur. Saadet Partisi olarak rekabete evet diyor, ama tehdit eden, kutuplaştıran, düşmanlaştıran dili reddediyoruz. Sayın Erdoğan’ı bu dil ve yaklaşımı bir an evvel terk etmeye ve temsil ettiği ‘Cumhurbaşkanlığı makamına’ yakışır bir üslûp ve yaklaşım ortaya koymaya dâvet ediyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KENDİ DE TROL GİBİ KONUŞMAYA BAŞLAMIŞ

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!” diyerek tepkisini dile getirdi. 

BABACAN: DEMOKRASİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ 

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Cumhurbaşkanı’nın muhalefete tehditler savurması, “Bunlar iyi günleriniz” demesi demokrasimiz adına utanç vericidir. Endişeniz olmasın; bugünlerden demokrasimizi güçlendirerek çıkacağız. Tehditler fayda etmez” dedi. 

Etiketler: Türkiye
Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

    Darbecilere okul boykotu

    Esnafın durumu hiç iyi değil

    Türkiye'de 8 bin 426 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

    1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    'Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor'

    Bakan Dönmez: 3 petrol kuyusu keşfettik

    'İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir'

    Macron, Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

    Koca: Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımız aşılanacak

    Montrö bildirisi soruşturmasında 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

    Gazzeliler yaralarını sarmaya çalışıyor

    Mehmet Kutlular 20 yıl önce böyle demişti: Çeteler değil, millet iradesi hâkim olacak

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    ABD'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü

    Altay'ın Süper Lig hasreti sona erdi

    Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı ortak açıklama

    '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Anne ve bebeklerin yeri zindan değildir
    Genel

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'
    Genel

    Yönetici kral değildir, keyfî hareket edemez
    Şükrü BULUT

    Yeşil makyajlı kızılı tanıyor musunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet uyuşturucu ticareti yapabilir mi?
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında artan içki felâketi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bin yıllık Bizans’ın son günleri (2)
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman ve demokrasi
    Süleyman KÖSMENE

    Amel defterinin sağından verilmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.