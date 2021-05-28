'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener için kullandığı sözlere muhalefetten ortak tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Kendi de trol gibi konuşmaya başlamış’ sözleriyle tepkisini dile getirirken, DP lideri Uysal da bu sözlerle Türk siyasetinin komaya girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize ziyaretinde saldırıya uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak, “Burası Rize. Duâ et ki çok ileri gitmediler. Daha neler olacak neler” sözlerine muhalefetten sert tepki geldi. Akşener, Erdoğan’ın “Gelin hanıma Rize’de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler’ sözlerini alıntılayan Akşener, “İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz” sözlerini paylaştı.

UYSAL: SİYASETTE MEŞRÛİYET SINIRLARI DIŞINA ÇIKTI

Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözleriyle muhalefeti kriminalize etmeye çalıştığını ifade ederek, “Bugüne kadar kâh yargı eliyle kâh başka bir takım yöntemlere tevessül ederek enfekte ettikleri siyaset, bugünkü sözlerle komaya girmiştir” dedi. Uysal şu ifadeleri kullandı: “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bugün Sayın Meral Akşener ile alâkalı söylediği sözler, vatandaşın karşısında meşrûiyetini zedelemiş bir siyasinin, siyasette meşrûiyet sınırları dışına çıktığını göstermiştir. Siyasetin ve demok- ratik rekabetin meşrû, ahlâkî, yerleşik kabulleri ve sınırları her geçen gün silikleşmekte, daha da fenası yıkılmaktadır. 2023 yılı ya da öncesinde yapılacak seçimlerde AKP bir taraftan muhalefeti kriminalize etmeye devam ederken diğer taraftan da kriminal bir takım araçlarla siyasetini sürdürmeye gayret edecek. Karşıtlıklardan beslenen Erdoğan artık ‘karışıklık’lardan medet umar hale gelmiştir. Demokrasilerde “karşıt”lar olur, lâkin hiçbir dönem ‘karışıklık’ kimseye fayda sağlamamıştır. Karışıklıklar ‘yağma’ içindir. Ve bilinsin ki milletimiz asırlık demokratik kazanımlarının, iradesinin yağmalanmasına asla izin vermeyecektir” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: DÜŞMANLAŞTIRAN DİLİ REDDEDİYORUZ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da tepkisinde, “Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki siyasî partiler birbirlerinin düşmanı değil, rakipleridir. Siyasî liderler ise üslup ve yaklaşımlarıyla topluma öncü ve örnek olması gereken kişilerdir. Bu çerçevede siyasette rekabetle birlikte nezaketi de inşa etmek hepimizin öncelikli görevidir. Elbette buna en fazla özen göstermesi gereken temsil ettiği makam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanıdır. Milletimizin moral ve motivasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde; seçmeni rencide edici ve toplumu kutuplaştırıcı söylemlerin ne ülkemize ne de milletimize faydası yoktur. Saadet Partisi olarak rekabete evet diyor, ama tehdit eden, kutuplaştıran, düşmanlaştıran dili reddediyoruz. Sayın Erdoğan’ı bu dil ve yaklaşımı bir an evvel terk etmeye ve temsil ettiği ‘Cumhurbaşkanlığı makamına’ yakışır bir üslûp ve yaklaşım ortaya koymaya dâvet ediyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KENDİ DE TROL GİBİ KONUŞMAYA BAŞLAMIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!” diyerek tepkisini dile getirdi.

BABACAN: DEMOKRASİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Cumhurbaşkanı’nın muhalefete tehditler savurması, “Bunlar iyi günleriniz” demesi demokrasimiz adına utanç vericidir. Endişeniz olmasın; bugünlerden demokrasimizi güçlendirerek çıkacağız. Tehditler fayda etmez” dedi.