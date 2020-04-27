Bu hafta sonu da 31 ilde üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Koronavirüsle mücadelenin somut neticelerini almaya başladık.

- Yeni hasta ve ölüm sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır.

- Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke konumundadır. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla yetinmedik. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık.

- Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.

- Yurt dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. Son olarak Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına uyarak ülkemize getirdik. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor. Bu kardeşimizi inşallah sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

- Hiçbir hastamız hastane kapısından geri çevrilmedi, sahipsiz bırakılmadı.

- 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik, şimdi de 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha getiriyoruz.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür.

- Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

- Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

- Ramazan bayramı sonuna kadar haftasonları sokağa çıkma kısıtlamaları sürecek.

- Biz Bize Yeteriz Kampanyası için 1 milyar 580 milyon lira meblağ toplanmıştır.

- Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.