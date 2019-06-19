CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilk kez programa çağırıldığı TRT’nin AKP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı defalarca çağırmasını eleştirerek “Bu nasıl adalet?” dedi.

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilk kez çağırıldığı TRT’de TRT yönetiminin yayın politikasını eleştirmekten geri durmadı. AKP İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın defalarca konuk olarak çağırılmasını eleştiren İmamoğlu’nun sözleri şöyle: “Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi ya da göstermedi. Saniyelerle… Çıkarın bakalım… Adil olduğunuza inanıyor musunuz TRT’de? Mesela Sayın (Binali) Yıldırım’ın 31 Mart öncesi dahil TRT ekranlarında kaç defa konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Ben sayısını bile unuttum. İlk defa beni çağırdınız. Nasıl adalet bu? Ben İstanbul’un en iddialı adayıydım ve seçimi kazandım. Beni niye davet etmediniz?”

Vicdanınıza havale ediyorum

Diken’in haberine göre, TRT’deki emekçi dostlarına hakkını helal ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Bu arada bir şey söyleyeyim: Burası benim ha! Burası 82 milyon insanın. Sizin görevinizi ben anlamam, bilmem. Buradaki emekçi dostlarımın hepsine hakkımı helal ediyorum. Ama buranın idari anlayışını ben anlamam. Ama burası benim. 82 milyonun. 82 milyondan biriyim bana… Sakın bana adil olduğunuzu söylemeyin. Beni niye çıkarmadınız? Talimat mı öyleydi? Hiç eleştirmedim, umursamadım bile. Vicdanınıza havale ediyorum” ifadelerini kullandı.