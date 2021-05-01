22 milyon çalışanın iş başı yaptığı Tam Kapanma öncesi milyonlarca insanın seyahat etmesine bilim insanları tepki gösterdi.

KAPANMANIN FAYDASINI BAŞTAN KAYBETTİK

Prof. Mehmet Ceyhan tam kapanma kararı sonrası İstanbul’dan diğer şehirlere yapılan yoğun seyahatin vaka sayılarını arttıracağını vurgulayarak, “İşte otogarlardaki manzara, insanlar tıklım tıklım. Bu görüntülerle seyahat yasağından elde etmek istediğimiz faydayı baştan kaybettik. Tatil yöreleri bir vaka artışıyla karşılaşacak” dedi.

KAPANMA GALİBA YANLIŞ ANLAŞILDI

Dr. Ahmet İnal da, “Bu çok tehlikeli bir durum. Maalesef toplum olarak kapanmayı galiba yanlış anladık. Şu anda bu hareketlenmeyle beraber büyükşehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Belki de bu 17 gün sonunda vaka sayılarını istediğimiz kadar da düşüremeyebiliriz” diye konuştu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

17 günlük tam kapanmanın ilk günü İstanbul’da köprü giriş çıkışları, Küçükçekmece-Avcılar mevkisi, Beşiktaş gibi birçok bölgede trafik kilit duruma geldi. İş yerine ulaşmak isteyen vatandaş gerek kalabalık gerek de denetimlerden ötürü uzun süre trafiğe takıldı. Metro hatlarında yoğun yolcu olması sebebiyle ek seferler kondu.

***

Bu nasıl kapanma?

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşması tepkiye sebep oldu.

Kovid-19’la mücadele kapsamında 29.04.2021 tarihinde saat 19.00’dan itibaren başlayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK’te soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan tam kapanma kararı sonrası İstanbul’dan diğer şehirlere yapılan yoğun seyahatin vak’a sayılarını artıracağını vurgulayarak, “Otogarlardaki işte insanların tıklım tıklım. Bu görüntülerle seyahat yasağından elde etmek istediğimiz faydayı zaten kaybettik. Tatil yöreleri zaten bir vak’a artışıyla karşılaşacak” dedi. Ceyhan “Bir güne iki güne bunların dönüşlerini sığdırırsak kesin benzer tablolarla karşılaşacağız zaten. Yoksa aynı görüntülerle dediğim gibi boşuna 17 gün eve kapanmış oluruz başka bir şeye yaramaz” ifadelerini kullandı.

Dördüncü dalga uyarısı

Mehmet Ceyhan, 17 gün sonra kısıtlamaların birdenbire kaldırılmaması gerektiğini belirtti. Ceyhan, “Meselâ Martın başında yaptığımız gibi birdenbire okulları açıp, esnafın iş yerlerini açıp hepsini birden 18’inde yaparsak eğer hiç şüpheniz olmasın daha büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz, çünkü aşılama oranlarımız çok düşük henüz.” Ceyhan, tam kapanmanın sağlayacağı avantajlara da değindi. Toplu taşımadaki kalabalığın önleneceğini söyledi. Seyahat yasağının getirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. İstanbul için de önemli bir açıklama yaptı: “Muhtemelen İstanbul’da daha ciddî bir vak’a azalması göreceğiz, çünkü kalabalık azalacak toplu taşıma araçları kullanılmayacak, iş yerlerinin önemli bir kısmı kapalı olacak.”

'Galiba yanlış anladık'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, 17 günlük tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerden tatil beldelerine ve köylere yoğun bir göç başladığını söyledi. “Bu çok tehlikeli bir durum” diyen Dr. İnal, şunları ifade etti: Herkesin mümkün mertebe bulunduğu yerde kalıp, bu hareketlenmeyi yapmadan kapanmaya girmemiz lâzım ki 17 gün sonra bu vak’a sayıları düşsün, aslında amaç bu. Maalesef toplum olarak biz bunu galiba yanlış anladık. 17 gün süre içinde ‘bir yere, tatil beldesine ya da köyümüze gidelim’ deniyor; bu çok riskli bir durum. Şu anda bu hareketlenmeyle beraber büyükşehirlerdeki vak’aların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Belki de bu 17 gün sonunda vak’a sayılarını istediğimiz kadar da düşüremeyebiliriz. Maalesef bunu öngörmek zor değil.”

***

2 günde 100 binden fazla araç geçti

“İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli’nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla geçiş yaptı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu. Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı belli oldu. Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli’nden “tam kapanma” süreci öncesinde, 28 Nisan’da 40 bin, 29 Nisan’da ise 60 binin üzerinde araç geçti. Bolu - aa