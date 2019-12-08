Bütçe görüşmeleri başlıyor

Genel Kurul’da, bu hafta 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine geçilecek. Bütçenin tamamı üzerindeki görüşmeler yarın yapılacak.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için Cumartesi ve Pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda ele alınacak. Aynı gün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4 maddesi, 18 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe günü ise 9 maddesi görüşülecek. Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tamamı üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, günlerine göre 60-70 dakika olarak belirlendi.

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