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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Büyüdük, ama işsiz kaldık“

11 Eylül 2021, Cumartesi
TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı işgücü verilerini değerlendiren ekonomistler “Büyüdük, ama işsiz kaldık” diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işgücü verilerini kamuoyuna açıkladı. Kurumun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Rekor sayıda işsizlik

Ekonomistler TÜİK’in verilerini yorumladı. Ekonomist Veysel Ulusoy, işsizliğin Temmuz ayında yükseldiğini, istihdam sağlamada sıkıntı yaşandığını söyleyerek, “Büyüdük, ama işsiz kaldık” ifadelerini kullandı. İktisatçı Hayri Kozanoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İşsizlik düşüyor “sevinci” 1 ay sürdü! Temmuz ayında işsizlik oranı % 12’ye yükseldi. İstihdam 125 bin artmasına karşın, işgücü 631 bin fırlayınca işsizler de rekor sayıda 506 bin sıçradı. Çünkü kapanmalar sona erince çalışmak isteyen insan sayısı bir anda artış gösterdi. Haziran ayında sanayi istihdamı 296 bin artmıştı! Temmuz ayında bir de baktık ki 287 bin azalmış. Milleti bir ay işe alıyor diğer ay kapının önüne koyuyorlarsa çok kötü! Eğer TÜİK yanlış bilgi veriyorsa o daha da kötü!” dedi. 

Her 2,5 kişiden biri işsiz

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, “Haziran’dan Temmuz’a işgücü piyasasına çıkan 630 bin kişiden ancak 125 bini iş bulmuş 505 bini ise işsizler ordusuna katılmış. Ekonomi istihdam yaratmıyor. 6 kişiden ancak 1 i iş bulabilmiş. Büyük sorun! Bir ayda dar tanımlı işsiz 506 bin artarak 3,9 milyonu; geniş tanımlı da 567 bin artarak 8,5 milyonu buldu. Bu sert artışta, işten çıkarma yasağının kaldırılması kadar, eve kapananların iş aramaya çıkması da etkili oldu. İş aramaya çıkan arttıkça, işsizler görünür olacak” diye yazdı. Ekonomist İris Cibre ise şunları söyledi: “İstihdam oranı 45.1, çalışan sayısı 28,7 milyon, çalışabilir nüfus 62 milyon. Türkiye’de her 2,5 kişiden biri işsiz. İşsizlik oranı ise % 12. % 21,7 işsizler ordusuyla büyüdük.” 

Etiketler: işsizlik
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