Manisa - Turgutlu eşrafından, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret edip görüşen 'Son Şahitler'den Cafer Sadık Çim Ağabey vefat etti.

Şanlıurfa'da PTT dairesinde Zübeyir Gündüzalp Ağabey ile birlikte çalışırken orada Zübeyir Gündüzalp Ağabey ve Nurlarla tanışıp Nur Hizmetlerine dahil olan Cafer Sadık Çim Ağabey çok istikametli, vefalı, herkesi kucaklayan, merhametli ve güzide Nur Talebelerinden birtanesiydi. Cafer Sadık Çim Ağabey bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Kabristan'da ebedi yolculuğuna uğurlandı. Ailesine, akrabalarına, sevenlerine ve dava arkadaşlarına başsağlığı diliyor Cenab-ı Hakk'tan sâbr-ı cemil niyaz ediyoruz. *** Son Şahitlerden Cafer Sadık Çim Hatıralarını Anlattı

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