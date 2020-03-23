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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

23 Mart 2020, Pazartesi 02:44
İNSANLIK İÇİN KRİZLERDEN ÇIKIŞ YOLU, BEDİÜZZAMAN SAİDNURSî’NİN RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAKİ KUR’ANî İLAÇLARDA.

Bediüzzaman Said Nursî'yi vefatının 60. yılında rahmetle anıyoruz...

Dünyanın bu yoruma ihtiyacı var

“DÜNYA büyük bir manevî buhran geçiriyor” tesbitini 70 yıl önce dile getiren Said Nursî, bu krizin tek çaresinin iman olduğunu vurguladı; Risale-i Nur’da tahkikî iman temeline dayanan, akıl ve bilimle barışık, dengeli, adalet, hürriyet barış ve insanî değerler eksenli, müsbet hareketi esas alan orjinal bir “doğru İslam” yorumu ortaya koydu. Bu yoruma dünyanın ihtiyacı var.

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

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