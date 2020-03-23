Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

İNSANLIK İÇİN KRİZLERDEN ÇIKIŞ YOLU, BEDİÜZZAMAN SAİDNURSî’NİN RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAKİ KUR’ANî İLAÇLARDA.

Bediüzzaman Said Nursî'yi vefatının 60. yılında rahmetle anıyoruz... Dünyanın bu yoruma ihtiyacı var “DÜNYA büyük bir manevî buhran geçiriyor” tesbitini 70 yıl önce dile getiren Said Nursî, bu krizin tek çaresinin iman olduğunu vurguladı; Risale-i Nur’da tahkikî iman temeline dayanan, akıl ve bilimle barışık, dengeli, adalet, hürriyet barış ve insanî değerler eksenli, müsbet hareketi esas alan orjinal bir “doğru İslam” yorumu ortaya koydu. Bu yoruma dünyanın ihtiyacı var. *** 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor. Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır” Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi? *** 23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Okunma Sayısı: 374

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.