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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Camiye değil, siyasî tahakküme karşıyız

04 Mayıs 2019, Cumartesi 19:34
Millî Gazete yazarı İdris Cevahir, açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Cami hakkında bir yazı kaleme aldı. Cevahir yazısında “Çamlıca Camii’ne karşı mıyız? Evet, karşıyız. Neden? Çünkü Müslüman’ız…

Sadece Çamlıca Camii’ne değil, başörtüsünün bir yerlere gelmek için, oy için dolgu malzemesi olmasına da karşıyız. Her yere mantar gibi İmam Hatip açılmasına, proje İmam Hatip adı altında devlet okullarının cemaatlere, tarikatlara terk edilmesine de karşıyız,” ifadelerini kullandı. “Bir dönem Taksim’e cami yapma hayali bir sembol olarak anlam taşıyordu. Bu anlam; ülkede jakoben laik bir kesimin iktidarına karşı verilmiş mücadeleyi ifade eder. […] Bugün ise son on yedi yıldır iktidarda olan muhafazakâr kesim bir mücadelenin anlamı olarak Çamlıca Camii’ni yapmıyor, tam aksine bir tahakkümün göstergesi olarak cami yapımının arkasında duruyor.

Dine yapılabilecek en büyük zararı ifade eder

Yani Taksim’e yapılan cami bir yana koyulacak olursa Çamlıca’ya cami yapmanın hiçbir mücadele yahut dini anlamı olamaz. Bu yüzden Taksim’e cami hayali kuran kesimin büyük bir kısmı bu camiye karşı durmayı ahlâkî bir vazife olarak görüyor. Yani muhafazakâr mahallede bile Çamlıca Camii bir bütün olarak destek bulmuş değil bulacağa da benzemiyor. “Tahakküm göstergesi olarak dinî bir sembolü kullanmak dine yapılabilecek en büyük zararı ifade eder. Bu ülkede camiye kimse karşı çıkmaz, çıkmamalıdır. Ancak karşı çıkılması gereken nokta caminin siyasî bir tahakküm kurmaya malzeme yapılmasıdır.”

Mesele cami değil, israfın İslâm’a hizmet diye takdim edilmesi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun “mesele cami değil, israfın İslâm’a hizmet diye takdim edilmesidir” sözleriyle eleştirdiği Çamlıca Camii resmî olarak açıldı. Camlıca Camii üzerinden yürüyen tartışmanın güncel siyaset açısından ne anlama geldiğini SP Milletvekili Cihangir İslam, Şirin Payzın’a değerlendirdi. “Cami yapılmasını eleştirmedik, şeffaf olmayan finansmanı eleştirdik” diyen Cihangir İslam “Çamlıca Camii kişisel bir iz bırakmak için yapıldıysa tarihte bunu en iyi yapan firavunlardır” dedi. Camilerin toplumsal yaşamın ortaklaşmasına hizmet etmesi gerektiğini söyleyen İslam, açılışa dâvet edilmediğini ifade etti. İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili de konuşan Cihangir İslam, “ İstanbul seçimleri bitmiştir. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir, Yüksek Seçim Kurulu’nda doğru karar verecek hâkimler olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler: Çamlıca Cami, siyaset, din
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