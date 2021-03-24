Camiyi yıkıp otopark yaptılar

Pandemi döneminde Türkiye genelindeki esnaf ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadı. Rizeli esnaf ise pandeminin yanında bir de kamulaştırma mağduru oldu.
Yeniköy Mahallesi’ndeki Pazar Caddesi üzerindeki yaklaşık 120 dükkân hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kararı verildi ve dükkânlara el konuldu. Ancak esnafın dükkânlarına değerinde bedel biçilmedi. Esnaf şimdi mağdur ve hemşerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çözüm istiyorlar.
Esnaf Selçuk Günaydın, yol projesi için 5-6 caminin yıkıldığını belirterek, “Kış ve pandemi döneminde insanlar zor durumda. Bir de camimizi yıktılar. Yaşlılarımızın girdiği camiyi otopark, otobüs durakları yaptılar. Tamam bizim dükkânları verelim, yıkacaklarına cami yapsınlar” diye konuştu. Esnafın anlatımına göre tarihi Orta Camii “Bulvar yapılacak, engel oluyor” gerekçesiyle yıkıldı. Esnaf caminin bulunduğu arazinin şimdi taksi durağı ve otopark olarak kullanıldığına dikkat çekti.
Ankara/Rize - Anka