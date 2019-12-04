“GİRDAPTAN ÇIKMANIN YOLU, İYİLEŞTİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK. KONUŞAN TÜRKİYE’NİN ANAHTARI BU.”

AKŞENER: TEKRAR DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ OLALIM

Demokrasi ve yargı yaralı

“BU sistemle Türkiye şaha kalkacak dediler, milletimizin de, ülkemizin de belini büktüler. Bu sistem yüzünden demokrasi ve yargı ağır yara aldı. Demokrasinin işlemediği, yargının iktidarın memuruna dönüştürüldüğü bir ülkeye kimse yatırım yapmaz.”

Bu yanlış yoldan dönün

“TÜRKİYE’Yİ girdaptan çıkarmanın ilk adımı, bu sistemden kurtulmak. İlk günden beri bu sisteme karşı çıktık. Şimdi de bu acı sonuçları yaşarken diyoruz ki, vakit kaybetmeden bu yanlış yoldan dönün. Çıkış yolu iyileştirilmiş parlamenter sistem.”

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Çare: Konuşan Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’yi yeniden, demokratik bir hukuk devletine dönüştürelim. İyileştirilmiş demokratik sistem konuşan Türkiye’nin anahtarıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye bu girdaptan geçtiğini belirterek, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmanın ilk adımı, bu sistemden kurtulmaktır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye’nin çıkış yoludur. İYİ Parti olarak, ilk günden beri, bütün bunların olacağını öngördük ve bu ucube sisteme karşı çıktık. Şimdi de, bu acı sonuçları yaşarken diyoruz ki; ‘Gelin vakit kaybetmeden, bu yanlış yoldan dönün. Türkiye’yi yeniden, demokratik bir hukuk devletine dönüştürelim. İyileştirilmiş demokratik sistem konuşan Türkiye’nin anahtarıdır” dedi.

Demokrasi ağır yara aldı

Akşener, AKP hükümetleri içinde, en büyük sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılan dönemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemi olduğunu belirterek, “Bu sistemle Türkiye şaha kalkacak’ dediler, milletimizin de, ülkemizin de, belini büktüler, sırtını yere vurdular. Türkiye’ye şampiyonluk vaat ettiler, ama memleketi küme düşürttüler. Bu sistem yüzünden; demokrasi ağır yara aldı. Yargı sistemi ağır yara aldı. Bu ne demek? Yurt içindeki güvensizliği geçtim, yatırımcıda büyük güven sorunu demek. Demokrasinin işlemediği, yargının, iktidarın memuruna dönüştürüldüğü bir ülkeye, kimse yatırım yapmaz. Yatırımcı güvenli liman ister. O güvenin adı, demokratik bir işleyiş, şaibesiz bir yargıdır. Ama Türkiye’de, bu sistemle birlikte, her iki olmazsa olmaz değer, maalesef yerle bir edildi” diye konuştu.

Ucube bir sistem

“Öyle ucube bir sistem uydurdular ki, hiç hesap vermeyeceklerini, milletin bu hesabı görmeyeceğini zannediyorlar” diyen Akşener, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir icat uydurduk; Memleketi iki dudağımızın arasına mahkûm ederiz, Meclisi yok sayar, adaleti geciktirir, Kimseye kulak vermez, kimseye hesap vermez, saraylarımızda, uçaklarımızda, lüks arabalarımızda günümüzü gün ederiz’ diye düşünüyorlar. Bu devran böyle gidecek sanıyorlar” ifadelerini kullandı.

1 milyon 518 bin genç işsiz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 500 günlük karnesini değerlendiren Akşener, “500 günde; Yüzde 4’ün üzerinde daraldık. Kişi başı millî gelirimiz, 8811 Dolara düştü. Bir sene önceye göre, yüzde 10 fakirleştik. İşsizlik oranı yüzde 10’dan, yüzde 14’e çıktı. Tabi bunlar resmî rakamlar. Hayatın gerçeği, çok daha vahim… İşsiz sayımız, 3 milyon 315 binden, 4 milyon 650 bine çıktı. Yani, 1 milyon 335 bin vatandaşımız daha işsiz kaldı. Üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı, 369 bin kişi arttı, 907 binden, 1 milyon 276 bine çıktı. 506 bin kadınımız daha işsiz kaldı. Sayıları 1 milyon 916 bin oldu. Genç işsizlerimizin sayısıysa, 470 bin arttı. Artık, 1 milyon 518 bin genç işsizimiz var” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA