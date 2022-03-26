Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye'ye gelmesine ilişkin, "Bizim prensip olarak tutumumuz şudur, ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz." dedi.

Türkiye Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini güçlü bir şekilde eleştirmesine rağmen NATO müttefiklerinin yürürlüğe soktuğu mali yaptırımlara karşı çıkıyor.

Katar'’ın başkenti Doha’da "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Doha Forumu'nun "Newsmaker" oturumunda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu Türkiye'nin bu savaşın önlenmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

'Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor'

"Rus oligarkların Türkiye'ye gelmesi ihtimali var mı?" sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Bizim prensip olarak tutumumuz şudur, ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kararı alınmış yaptırımları uyguladığına dikkati çekerek "Eğer bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Ukrayna'dan gelen mevcut turist sayısı da şu anda 60 bin civarında. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir." diye konuştu.