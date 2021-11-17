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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

17 Kasım 2021, Çarşamba 22:28
Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekli olan 50+1 kuralı tartışmaları ile ilgili, “Problemin özü, CB sisteminin tıkanmış olmasıdır” dedi.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP’nin cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1’in aşağı çekilmesini istediğini, ancak MHP’nin karşı çıktığını belirterek, “Çünkü MHP desteği olmadan da seçilebilme ümidi iktidar partisinin MHP’ye ihtiyacını ortadan kaldırmasa bile azaltacaktır. Problemin özü, CB sisteminin tıkanmış olmasıdır; ülkeyi üç yılda ne hale getirdiği ortada zaten. Kurumlar ezildi, hukuki ve kurumsal güven eridi, kutuplaşma feci boyutlara tırmandı... Bu zafiyetler yetmiyormuş gibi şimdi de yüzde 50+1’i göze alamayan bir sistem...” diye yazdı.

Ekonomi on yıl geriye gitti

“Yetkiler ne kadar çok bir tek elde toplanırsa ülke iyi yönetilir sanıldı” diyen Akyol, şu şekilde devam etti:  “Denetim ve denge” önemsenmedi. Bunun yaratacağı sorunların “farkına varılmadı.” Netice belli: Yargı bağımsızlığı ve Merkez Bankası’nın araçsal bağımsızlığı ağır hasara uğradı, kurumlar kişiselleşti, Meclis’in denetim işlevi fiilen sıfırlandı.

Denetlenmeyen politikalarda yanlışlık payı yüksek olduğundan ülke ekonomisi on yıl geriye gitti. (...) Siyaset bilimci Juan Linz kurumlaşması zayıf ülkelerde başkanlık sistemlerinin kutuplaşmaları daha da keskinleştireceğini ve güç zehirlenmesine yol açacağını daha 1990’da yazmıştı.”

Çare güçlendirilmiş parlamenter sistem

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminin en ağır sorununun baraj olmadığını, ilk turda olmazsa, iki adayın katılacağı ikinci turda 50+1’in kendiliğinden gerçekleşeceğine işaret eden Akyol, “Türkiye’nin sorunları çoktur ve pek çoğu gelişmişlik seviyesinin yetersizliğinden gelmektedir. Bu tür toplumlarda siyaset sınıfının sorumluluk bilincine ve rasyonelliğe sahip olması, hukuki kurumların güçlendirilmesi, mutlaka kuvvetler ayrılığının esas alınması zorunludur, CB sisteminde mümkün değildir. Bu gerekçelerle ben güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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