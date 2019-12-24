ÇED raporu felâket

Prof. Cemal Saydam, Kanal İstanbul için hazırlanan 1595 sayfalık ÇED raporuna, “Bu rapor bilimsel anlamda felakettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ise ‘cinayet’ dediği Kanal İstanbul için önemli bir eşik daha aşıldı. 75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı. Raporu “felâket” olarak yorumlayan Prof. Cemal Saydam Akşam Postası canlı yayınında gelişmeyi değerlendirdi: “İlk gün ne dediysem aynen onu diyorum. Bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar. Sadece Boğaz değil bütün Marmara Bölgesi kokar. “Hata yaptık geri dönelim” derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey. Sayfa 371’de finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğunu yazıyor. Buraya gelir gider kamleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan gelir elde edilsin diye yapılıyordu? Gelirler kısmında birinci sıraya “Gayrimenkul gelirleri”ni koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla, Banker Kastelli’yle tartışsınlar.”

Deniz bilimcilerinden görüş alınmıyor

Saydam, ÇED raporu öncesinde kendisinden veya Türkiye’nin önde gelen deniz bilimcilerinden görüş alınmadığını söyledi: “Hiç kimse bize sormuyor. Bir şey sormaya korkuyorlar. İki denizi birleştiriyorsunuz kime istersen sor. Bakkala, peynirciye, ayakkabıcıya sor. Bir denizciye sormuyorsunuz. Kaç tane deniz bilimci saydılar. O zaman kaliteleri söz konusu oluyor. Nerde Türkiye’nin medarı iftiharı deniz bilimciler?” Prof. Saydam raporda yer alan deniz suyu oksijen oranıyla ilgili bir de çarpıcı yorum yaptı: “Deniz yüzeyinden ve dipten örnek almışlar ikisini birleştirip oksijen ölçtük diyorlar. Bu bilimsel anlamda dayak atmaya bile değmez. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. Tarih 2020’ye geliyor ve Türkiye’nin böyle bir ÇED raporu çıkarması utançtır. Marmara astımlı doğdu ölür, ölsün denir mi hiç. Böyle bir proje rafa bile kalkmaz bu projeyi unutacaksınız. Amaç gündem değiştirmekse eğer o güzel yapılıyor.”

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Kurum’dan İmamoğlu’na: Çekilemezsin

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 6 aylık icraatlarını anlattığı basın toplantısında Kanal İstanbul ile ilgili “Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz. Yasalardan kaynaklanan haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan tepki geldi. Kurum, İmamoğlu’nun bu açıklamasına şöyle tepki verdi: “Dün ÇED sürecini tamamladık. 10 gün içerisinde olumlu veya olumsuz eleştirileri alacağız. Rapor hazırlanırken üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ortak bir çalışma yürütülmüştür. İBB ile birlikte süreci yönettik. İBB’nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur. Biz hiçbir şekilde arsa rantına müsaade etmedik. Sürekli çıkıp da “16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz” demekle belediye başkanlığı olmuyor, yapılmıyor. Belediye başkanlığı vatandaşa hizmetle yapılıyor. 6 aylık süreçte sayın başkanın ne yaptığını sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.”

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