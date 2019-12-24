"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ÇED raporu felâket

24 Aralık 2019, Salı 23:58
Prof. Cemal Saydam, Kanal İstanbul için hazırlanan 1595 sayfalık ÇED raporuna, “Bu rapor bilimsel anlamda felakettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ise ‘cinayet’ dediği Kanal İstanbul için önemli bir eşik daha aşıldı. 75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı. Raporu “felâket” olarak yorumlayan Prof. Cemal Saydam Akşam Postası canlı yayınında gelişmeyi değerlendirdi: “İlk gün ne dediysem aynen onu diyorum. Bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar. Sadece Boğaz değil bütün Marmara Bölgesi kokar. “Hata yaptık geri dönelim” derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey. Sayfa 371’de finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğunu yazıyor. Buraya gelir gider kamleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan gelir elde edilsin diye yapılıyordu? Gelirler kısmında birinci sıraya “Gayrimenkul gelirleri”ni koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla, Banker Kastelli’yle tartışsınlar.”

Deniz bilimcilerinden görüş alınmıyor

Saydam, ÇED raporu öncesinde kendisinden veya Türkiye’nin önde gelen deniz bilimcilerinden görüş alınmadığını söyledi: “Hiç kimse bize sormuyor. Bir şey sormaya korkuyorlar. İki denizi birleştiriyorsunuz kime istersen sor. Bakkala, peynirciye, ayakkabıcıya sor. Bir denizciye sormuyorsunuz. Kaç tane deniz bilimci saydılar. O zaman kaliteleri söz konusu oluyor. Nerde Türkiye’nin medarı iftiharı deniz bilimciler?” Prof. Saydam raporda yer alan deniz suyu oksijen oranıyla ilgili bir de çarpıcı yorum yaptı: “Deniz yüzeyinden ve dipten örnek almışlar ikisini birleştirip oksijen ölçtük diyorlar. Bu bilimsel anlamda dayak atmaya bile değmez. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. Tarih 2020’ye geliyor ve Türkiye’nin böyle bir ÇED raporu çıkarması utançtır. Marmara astımlı doğdu ölür, ölsün denir mi hiç. Böyle bir proje rafa bile kalkmaz bu projeyi unutacaksınız. Amaç gündem değiştirmekse eğer o güzel yapılıyor.”

***

Kurum’dan İmamoğlu’na: Çekilemezsin

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 6 aylık icraatlarını anlattığı basın toplantısında Kanal İstanbul ile ilgili “Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz. Yasalardan kaynaklanan haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan tepki geldi. Kurum, İmamoğlu’nun bu açıklamasına şöyle tepki verdi: “Dün ÇED sürecini tamamladık. 10 gün içerisinde olumlu veya olumsuz eleştirileri alacağız. Rapor hazırlanırken üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ortak bir çalışma yürütülmüştür. İBB ile birlikte süreci yönettik. İBB’nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur. Biz hiçbir şekilde arsa rantına müsaade etmedik. Sürekli çıkıp da “16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz” demekle belediye başkanlığı olmuyor, yapılmıyor. Belediye başkanlığı vatandaşa hizmetle yapılıyor. 6 aylık süreçte sayın başkanın ne yaptığını sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.”

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

'İBB, tek taraflı olarak protokolden çekilemez'

Kanal İstanbul ile ilgili kritik 15 gün

Rant var vazgeçmezler

İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

Kanal İstanbul projesine ilişkin yeni gelişme

Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi haftaya

‘Kanal İstanbul çılgınlığı bitsin’ başvurusu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

“Kanal İstanbul” tartışması

Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?

Yapay Afet!

Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

***

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni vergi yağmuru

    Mülâkat hak gaspıdır

    ÇED raporu felâket

    Koyun projesinde dağ fare doğurdu

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    Rusya: Türkiye ile Libya konusunda anlaştk

    Libya'da Hafter güçlerinden bombalı saldırı: 4 ölü

    Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

    Fransa'da demiryolu şirketi grev sebebiyle büyük zarara uğradı

    Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük meydana geldi

    İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu

    'Çin ile ticaret anlaşması tamam'

    Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

    Suriye'de füze saldırı: 8 ölü

    AYM’den Kanal İstanbul için karar

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    Yunan nakliye şirketi: Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

    "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagog yapmak istiyor"

    İdlib'de 10 bin sivil daha yerinden edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklardan AKP’liler de şikâyetçi
    Raşit YÜCEL

    Zulmün sonu
    Ahmet BATTAL

    Kast meselesinde yargı sıkışıyor
    Mustafa ORAL

    Buralar çok derin, çocuklar gelmeyin!
    Süleyman KÖSMENE

    Zuhr-i âhir namazını kılmak gerekmez mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir sisteminde bir dâvâ adamı: Ermenekli Haydar Açıkbaş
    Genel

    Mülâkat hak gaspıdır
    Faruk ÇAKIR

    Krizin çözümü nerede?
    Genel

    Yeni vergi yağmuru
    Ali FERŞADOĞLU

    Tüp bebek, genetik kopyalama ve kader

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.