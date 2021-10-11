Cemil Çiçek: AİHM’in Öcalan kararını uygulamıştık

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararının uygulanmaması konusunda, “Biz AİHM’in Abdullah Öcalan’la ilgili kararını uygulamıştık” dedi.

Gazeteci Fikret Bila, halktv.com.tr’deki yazısında Çiçek’le yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre Çiçek, şunları söyledi: “Selahattin Demirtaş’la ilgili yazışmaları henüz incelemedim. Ancak biz AİHM’in Abdullah Öcalan’la ilgili kararını uygulamıştık. Öcalan’ın avukatları 12 konuda AİHM’e hak ihlâli iddiasıyla başvurmuştu. AİHM 9 konuda Öcalan’ın başvurusunu reddetti. 3 konuda ise kabul etti ve Türkiye’yi haksız buldu. Bunlardan birincisi Öcalan’ın yasal sürenin dolmasına rağmen 6 saat daha gözaltında tutulmasıydı. İkincisi, gözaltı sırasında ailesine haber verilmemesiydi. Üçüncüsü ise yeteri kadar savunma imkânı verilmemesiydi. İlk iki karar için yapılacak bir şey yoktu. Üçüncü kararını ise biz uyguladık.”