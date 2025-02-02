Cezaevlerinde neler oluyor?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin spekülasyon olduğu, sansasyon oluşturmaya yönelik iddiaların kabul edilemeyeceği ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer verilen, ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin, tamamen spekülasyona dayalı olduğu vurgulanarak, bu söylemlerin ceza infaz sistemine olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içerdiği kaydedildi. "Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanıyor" denilen açıklamada Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlar olduğu vurgulandı. AA

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