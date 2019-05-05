CHP Sözcüsü Öztrak: İsrail saldırısını kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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