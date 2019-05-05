CHP Sözcüsü Öztrak: İsrail saldırısını kınıyoruz

05 Mayıs 2019, Pazar 11:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansına (AA) geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Öztrak, yaptığı açıklamada, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz." açıklamasında bulundu.
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