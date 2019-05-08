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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

CHP ve İYİ Parti seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu

08 Mayıs 2019, Çarşamba 13:58
İYİ Parti ve CHP, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

'BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE İPTAL EDİLSİN'

Partinin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.

Etiketler: CHP, itiraz, 23 Haziran seçimi, İstanbul
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