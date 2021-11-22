Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

T24’deki habere göre son dönemde ilâç temininde yaşanan sıkıntıya değinen Özel, şu açıklamalarda bulundu: “Ciddî bir ilâç yokluğu yaşanıyor. Durumu kritik kanser hastalarının, çok kritik hastalıklara sahip küçücük bebeklerin mağduriyetleri var, yaşam tehlikeleri var. Türkiye’de bulunmayan ilâç sayısı bine yaklaştı. Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü bugünkü ilâç fiyat kararnamesi 2004 yılında yapıldı, 2009 yılında da revize edildi. 12 yıldır ellerini sürmediler. İlâç fiyat kararnamesinde, yurtdışından ilâç ithal edecek şirketlere uygulanan avro kuru 4.57. Bugün avro 12 lira. 3’te 1’i fiyattan ilâç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilâç yokluğu başlıyor. Ne eczacılar, ne eczacıların meslek örgütleri ilâcın bulunabilir, hastaya ulaştırılabilir olmasını; bunun için akılcı, çağdaş, vicdanlı bir ilâç fiyat kararnamesi istemektedirler. İlâcı yok durumdan kurtarmanı yolu, meslek örgütleriyle oturup bunun çaresini aramaktır. Yoksa eczanelere yandaş kameralarla baskınlar yapıp ilâç aramayın. Bulamazsınız. Eczacı ilacı bulsa satar zaten. Bir an önce bu sorunun çözülmesini kamu otoritesi tarafından bekliyoruz.

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