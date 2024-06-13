Çiftçi tarlasını satıyor

TMO’nun açıkladığı buğday taban fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. Girdi maliyetlerini bile karşılamayacak bir rakam açıklandığını söyleyen çiftçiler, arazilerini satmaya başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğdayda taban fiyatını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ekmeklik buğdayda alım fiyatını ton başına 9 bin 250 TL olarak belirleyen TMO, makarnalık buğdayda ton başına 10 bin TL, arpada ton başına 7 bin 250 TL fiyat biçti. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) yer alan çiftçiler ise buğdayda ton başına 1.750 arpada ise 750 TL destekleme alacak. Ancak bu fiyat üreticileri hayal kırıklığına uğrattı. Çiftçiler ve oda temsilcileri kararın gözden geçirilerek revize edilmesini istedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, artan girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten çiftçiler, uzun süredir dört gözle beklenen hububat taban fiyatının kendilerinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Üreticiyi zor durumda bırakıyorlar

Çiftçilerle bir araya gelip maliyet hesaplaması yaptıklarını belirten Mardin Ziraat Odası Başkanı Şerif Öter, “Ellerine kağıdı kalemi alıp çiftinin girdisini, maliyetini, ne kadar masraf ettiğini hesaplamadılar. Bu çiftçi ne yesin? Yevmiye ile çalışan bir kişinin günlüğü bile karşılamıyor” dedi. Kars Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım da TMO’nun fiyatının piyasanın çok altında kaldığını belirtti. Yıldırım, “Maliyetlerin ortalama yüzde 60-70 arttığı, gıda enflasyonun yüzde 100 olduğu bir dönemde yüzde 10-15’lik bir zam üreticiyi zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, “Bu şartlar altında bırakın dünya çiftçileri ile rekabet etmeyi, biz bu fiyatlarla ikinci ekim sezonuna girmeyi dahi riskli buluyoruz” dedi.

Haber Merkezi