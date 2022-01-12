Çiftçiler: Hep borçluyuz

İzmir, Konya, Malatya, Denizli, Samsun, Ordu gibi farklı illerden gelen ve Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüşme talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, tepkilerini dile getirirken “Hep borçluyuz” dediler.

İzmir, Konya, Malatya, Denizli, Samsun, Ordu gibi farklı illerden gelen ve Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüşme talepleri kabul edilmeyen çiftçiler, Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ne ve özel bankalara borçları sebebiyle üretim yapamaz hale geldikleri için başşehirde tepkilerini dile getirdi. VOA Türkçe’nin haberine göre, çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde başta Bakan Bekir Pakdemirli olmak üzere iktidara üretime devam edebilmeleri için borçlarına çare bulunması yönündeki taleplerini dile getirdi. Çiftçiler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin, 2020 ve 2021 yılları boyunca etkili olan koronavirüsü salgını sebebiyle borçlarını sadece ileri tarihe ertelediğini ya da taksitlerini yeniden yapılandırdığını belirterek, bunun kendilerine çözüm sağlamadığı görüşünü dile getirdi. Ziraat Bankası ve özel bankalara kredi borçları bulunduğunu da belirten çiftçiler, banka borçları sebebiyle icralık olduklarını, traktör gibi araçlarına haciz geldiğini veya tarım arazilerini parça parça satmak zorunda kaldıklarını aktardı. Devletten dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gübre ve mazot konusunda bekledikleri desteği ve vergi indirimlerini göremediklerini söyleyen çiftçiler, tarımsal üretimden yavaş yavaş çekilmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ziraat Bankası toprak ağası oldu

Çiftçiler adına ortak basın açıklamasını seslendiren çiftçi Başar Yıldırım, “Dolardaki yüksek kur sebebiyle mazot, gübre, elektrik ve ilâç fiyatları her gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle gübresiz ekim yaptık ve tarlaların bir kısmı boş bırakıldı. Zamlar böylesine fazla iken tarım yapılabilir, sürdürülebilir mi? Buradan Tarım Bakanı’na (Bekir Pakdemirli) sesleniyoruz, ‘Çiftçi moralini bozmasın, ekmeye devam etsin’ demişti. Borç harç içindeyken, gerçek enflasyon yüzde 80’lerin üzerindeyken, traktör ve tarlasına haciz konulmuşken nasıl moralimiz düzgün olabilir. Dün çiftçiler için kara gün dostu olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası bugün çiftçileri mağdur eden bir tefeci durumuna gelmiştir. Onbinlerce çifti mağdur edilmiştir. Çiftçi dostu Ziraat Bankası büyük bir toprak ağası konumuna geldi” diye konuştu.

Haber Merkezi