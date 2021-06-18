Çin, Kanal İstanbul’a çökmesin

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran tarihinde ilk kazmanın vurulacağını açıkladığı Kanal İstanbul’un finansmanı konusunda iktidarı Sri Lanka örneği ile uyardı.

Özcan, “Çin’in uluslar arası yatırımlardaki stratejisini izleyen uzmanlara göre, Çin bu sözleşmelerde bir “borç tuzağı diplomasisi” uyguluyor. Gizlilik içeren, hesabı sorulamayan ağır sözleşmelerle girdiği ülkelerde bir sömürge ve egemenlik ilişkisi geliştiriyor. Merak edenler kredisini ödeyemeyen Sri Lanka’nın limanına, Çin’in 99 yıllığına nasıl çöktüğüne bakabilirler. Eğer iktidar Batı’dan alamayacağı kredilerle ilgili olarak, Kanal İstanbul adına böyle bir deliliği planlıyorsa, bu işi Çin ile kotaracağının hesabını yapıyorsa, bunu derhal 83 milyon vatandaşımızla paylaşmalıdır. Hatta bu, mutlaka bir referandum konusu olmalıdır” ifadelerini kullandı.