Çin, Uygurların seslerini duyurmalarına izin vermiyor

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çin hükümetinin Uygur Türkleri üzerindeki baskıyı kaldırması gerektiğini belirten Kabukcuoğlu, “Çin, 80 yıl kadar önce maruz kaldığı emperyalist ülkelerin baskısını unutmamalıdır” ifadelerine yer verdi. ‘Çin’in sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarının üçte birinin 148 madenden, 118’inin Doğu Türkistan’dan çıkarıldığını anımsatan Kabukcuoğlu, “Uygur Türkleri ciddî şekilde Çin baskısı altındadır. Doğu Türkistan Türklerinin sesinin duyurulmaması için Çin elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Çin, bölgenin Uygur Türklerine ait olduğu gerçeğini görmezden gelerek bölgeye inanılmaz bir asimilasyon uygulamaktadır” dedi.

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