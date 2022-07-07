Cinayete tepki grevi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 7-8 Temmuz günlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Dün bize ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz. 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz” dedi. TTB Merkez Konsey üyesi Kazım Doğan Eroğulları; “Sayın Bakan, Ekrem Karakaya’nın çocuklarına, annesi ve babasına ne diyecek acaba? ‘Önlemek için tweet attım’, mı diyecek?” diye konuştu. Konu ile ilgili basın toplantısında konuşan Ökten, “Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. TTB olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka