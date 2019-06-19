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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

19 Haziran 2019, Çarşamba 22:44
Yeni askerlik yasası teklifinde yer alan Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren maddenin değiştirildiği belirtildi.​

Teklifte yer alan ve Cumhurbaşkanı'na, 20 yaşın üstündeki istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. madde iktidar ve muhalefetin ortak önergesiyle değiştirildi. 

Yapılan değişiklikle birlikte MGK'nın gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifiyle askerlikten muaf olunacak. MGK ve Savunma Bakanlığı teklifiyle Cumhurbaşkanı bazı kişileri askerlikten muaf tutabilecek.

Daha önce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik yasası teklifinde 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, "'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak" demişti. 

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise "45. maddedeki yetki yeni bir yetki değil. Maddenin yazımı ile alakalı bir takım öneriler var. Maddeyi tekrar yazabiliriz" şeklinde konuşmuştu. 

Etiketler: askerlik, cumhurbaşkanı, MGK
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