Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan seçim açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul seçimlerine ilişkin, "Soruşturmalar, olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü ve kanunlarla tanınan yetkiler usulünce yürütülmektedir." açıklaması yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul seçimlerine ilişkin, "Soruşturmalar, olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü ve kanunlarla tanınan yetkiler usulünce yürütülmektedir." açıklaması yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "(Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiası) Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı. AA

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