Daha İyi Yargı Derneği’nden Adalet Bakanlığı’na çağrı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını, bunun için bir internet sitesinin erişime açıldığını duyurmasının ardından, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün de Adalet Bakanlığı’na bir açık dilekçe yayınlayarak, vatandaşları, dilekçeyi aynen ya da geliştirerek bakanlığa gönderip, derneğin “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” çalışmasına destek vermeye çağırdı.

‘Kamu kaynaklarını israf etmeyin’ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu “Türkiye yüzyılının yargı reformu stratejisi” belgesinin mevcut ama henüz yayınlanıp kamuoyuna duyurulmamış olduğunu hatırlatan Av. Mehmet Gün, şu değerlendirmede bulundu: “Reform iradesi bulunmadan, reformla gerçekleştirecek hedeflerin ne olduğu belirlenmeden bir strateji olmayacağı gibi buna dair bir belge de olamaz. Kamu kaynaklarının israf edilmemesini talep ederim. Söz konusu internet sayfasında toplanacak görüş ve öneriler üzerinde gönüllü çalışmak istediğimden kayıtların aleni hale getirilmesini, yapılacak toplantılara davet edilmemi talep ederim. Eğer bakanlığınız siyasi iradeye bir yargı reformu önermek ve bunun için strateji oluşturmak niyetinde ise Daha İyi Yargı Derneği’nin hem basılı hem www.dahaiyiyargi. org adresinde çevrimiçi yayımlamış olduğu A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu çalışmasındaki çözümlerin gerçekleştirilmesini talep ederim.” İstanbul - Seyhan Şentürk

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