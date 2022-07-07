İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine tepki gösterirken, “Daha kaç can gidecek? İstifa edin. Konya” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Cesur, “Ne zor yetişiyor bir doktor biliyor musunuz! Beceremiyorsunuz! Daha kaç can gidecek? İstifa edin. Konya” açıklamasını yaptı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Cesur, olaya ilişkin bir haberi alıntıladı ve şu açıklamayı yaptı: “Kaç kez önünüze Sağlıkta şiddeti önleyelim kanun teklifleri, araştırma önergeleri bilmiyorum, bildiğim hepsini reddedip, konforlu hayatlarınıza pişkin pişkin devam ettiğiniz! Ne zor yetişiyor bir doktor biliyor musunuz! Beceremiyorsunuz! Daha kaç can gidecek? İstifa edin. Konya”

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Cinayete tepki grevi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 7-8 Temmuz günlerinde iş bırakacaklarını duyurdu. TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Dün bize ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz. 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz” dedi. TTB Merkez Konsey üyesi Kazım Doğan Eroğulları; “Sayın Bakan, Ekrem Karakaya’nın çocuklarına, annesi ve babasına ne diyecek acaba? ‘Önlemek için tweet attım’, mı diyecek?” diye konuştu. Konu ile ilgili basın toplantısında konuşan Ökten, “Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. TTB olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka

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Avukat cinayetinden de aynı zihniyet sorumlu

İYİ Parti’nin hukuk ve adalet politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, avukat Servet Bakırtaş’ın İstanbul’daki ofisinde öldürülmesine ilişkin, “Meslektaşımızın hayatına mal olan sadece münferit bir kurşun değil, savunma hakkını rutin bir prosedürden ibaret gören, işlevsizleştiren, şiddeti meşrulaştıran bir zihniyetin ta kendisidir. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılar karşısında ısrarlı bir eylemsizliği politika olarak seçen idarenin sorumluluğu olduğu da aşikardır” dedi. Erdem ayrıcai “Avukatlar, doktorlar ölüyor ve bir toplum yok oluyorken eylemsizliği sürdürüp cehaleti öven bu karanlık zihniyetin sorumlusu, insan hayatına ve bilime değer vermeyen ve yalnızca koltuklarının ikbali için yaşayanlardır. Bu zihniyetle mücadele etmek ise bizlere vazifedir. Bizler, yaşadığımız topraklarda aklı ve bilimi hakim kılmak, insan hayatına olan değeri yeniden sağlamak ve kaybolan umudu yeşertmek için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” cümlelerini sarfetti.

Ankara - anka