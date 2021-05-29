“Daha neler olacak”a sansür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP Grup Toplantısı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik kullandığı ifadeler, partisi tarafından hazırlanan görselde ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde verilmediği ortaya çıktı.

Erdoğan, Rize’de provokasyona maruz kalan Akşener’e yönelik “Gelin hanım Netanyahu’nun yanına koyuyoruz onun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine duâ et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli’ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” ifadelerini kullandı. Kamuoyunda rahatsızlığa sebep olan ve muhalefet tarafından eleştirilen sözler AKP Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Erdoğan’ın öne çıkan açıklamaları” başlıklı görselde yer almadı. Cumhurbaşkanlığı da konuşmanın bütün detaylarını servis etmesine rağmen ilgili kısma sitesinde yer vermedi.

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