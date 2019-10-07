Darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzinin darbedilmesi davasında karar

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

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