"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Darbeciler 27 Mayıs için hutbe okutmuş

26 Mayıs 2019, Pazar 20:30
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası cuntacılar, Diyanet İşleri Başkanlığını kontrol etmek için başkan yardımcılığına emekli bir asker getirerek, darbenin meşrÛ olduğu, halka Âyet ve hadislerle faziletlerinin anlatılması istendi.

27 Mayıs darbesinin ardından emekli Tuğgeneral Sadettin Evrin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, müftülüklere gönderilen tamimlerde darbenin meşrû olduğunun halka anlatılması talep edildi. Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. Türk siyasî hayatında millî iradeye yönelik ilk askerî müdahale olan 27 Mayıs, demokrasiyi kesintiye uğratan darbeler zincirinin ilk halkası olarak toplumsal yapı üzerinde de derin yaralar açtı. 27 Mayıs sonrası darbecilerin müdahale ettiği kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Darbecilerin ilk yaptığı işlerden birisi de 10 yıl kadar başkanlık yapan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’nu baskıyla emekli etmek oldu. Arşiv belgeleri ve kaynaklardan derlenen bilgilere göre darbecilerin stratejik gördüğü Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine emekli Tuğgeneral Sadettin Evrin getirildi. Devlet Arşivleri’nde yer alan belgeler, cuntacıların yönetiminde etkili oldukları Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden darbeyi meşrû gösterme çabasına girdiklerini gösteriyor.

Hükümete destek dini vecibe

Darbenin hemen ardından Evrin imzalı il ve ilçe müftülüklerine gönderilen 4 Haziran, 28 Temmuz ve 28 Eylül 1960 tarihli belgelerde “Vaaz ve hutbelerde 27 Mayıs inkılabının taşıdığı büyük mananın halka ve köylüye kafi derecede ve ayet-hadislere istinaden anlatılması” istendi. Darbenin hemen ardından 4 Haziranda müftülüklere gönderilen tamimde 27 Mayıs darbesi “millet ve memleket hayrına yapılmış hürriyet ve inkılap hareketi” olarak nitelenip şu ifadelere yer verildi; “Bugün; yurdumuzun en ücra köşesine kadar idareyi fiilen ele alıp millî menfaatlerimizi korumak için var kuvvetiyle çalışan hükümetimize destek olmanın dinî bir vecibe teşkil ettiğini, aksine hareketin dünyada ve ahirette mesuliyeti ve hüsranı mucip olacağını vaizlerimizin vaazlarında, hatiplerimizin hutbelerinde ayet ve hadislere istinaden halkımıza duyurmanın temini ve neticeden bilgi verilmesini ehemmiyetle rica ederim.”

Hutbe emrinin uygulanması

Diyanet İşleri Başkanlığının bu genelgesi müftülükler tarafından ek bir yazı ile bütün imam, hatip, vaizlere imza karşılığı verilerek emre uygun davranmaları talep edildi. Kaynaklara göre bu emirler mülkî ve askerî yetkililer tarafından köy camilerine varıncaya kadar ısrarla takip edilerek ibadethanelerde darbe hükümetini destekleyici yönde vaazlar yaptırılıp hutbeler okundu. 28 Temmuz 1960 tarihinde müftülüklere gönderilen yazıda ise darbenin dini bakımdan “kıymet ve manasını” halka anlatmanın en mühim vazife olduğunun altı çizilerek Diyanet teşkilâtına ve teşkilat mensuplarına önemli görevler düştüğü belirtildi. Emirlerin yerine getirilmesinin sorumluluğunun müftülerde olduğu uyarısı yapılan tamimde ayrıca yapılan çalışmalarla ilgili detaylı raporlar istendi.

AA

Etiketler: 27 mayıs
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendi medeniyetimizi unuttuk

    Darbeciler 27 Mayıs için hutbe okutmuş

    Askerliğe Saray muafiyeti

    EYT’liler yine meydanlardaydı

    ‘Torbalar’ kanun yapma kalitesini düşürdü

    Yassıada turistik tesis olmamalıydı

    Yanlış, zamansız ve gereksiz

    ABD ile görüşüldüğü iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

    Şanlıurfa'da yetkilileri harekete geçirdi!

    İsrail'de erken seçim gündemde

    Uçuşu yarım saat geciktiren bakan istifa etti

    Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı yok

    Guaido ve Maduro müzakerelere devam edecek

    'Kuzey Kore'nin füze denemelerinden rahatsızlık duymadım'

    Trump'ı eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

    Irak: ABD'nin yaptırımlarına karşıyız

    İşsizlik ödeneği için tarih 31 Mayıs

    Esed rejimi yine sivilleri vurdu

    Peru'da şiddetli deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul anketlerinde son durum
    Genel

    İmamoğlu’ndan cami önünde siyasete tepki
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zernekli, Göllü, Öztin
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman Nurunu karartan lekeler: Günahlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “İslâm ülkesinde adaletsiz uygulama olmaz!”
    Genel

    Zulmü önleyebiliyor musun?
    Kübra ÜNÜVAR

    Dünya’nın dördüncüsü: İstiklâl Camii
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Gerekçeyi yoğurdu, YSK fare doğurdu!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.