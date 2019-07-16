İŞ DÜNYASININ 15 TEMMUZ MESAJI: DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ, GÜVENLİK, ADALET VE REFAHTA ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ NOKTALARA GETİRECEK POLİTİKALAR ŞART.

Demokrasimizi ilerletmeliyiz

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Darbe tehlikesini bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.”

Ortak sorumluluğumuz

TÜRKONFED: “Türkiye’nin siyaset ve ekonomide dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynakları, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleridir. Bu kazanımları geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

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Demokrasi adaletle güçlenir

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır” dedi.

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir yazılı açıklama yayımladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, “Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz” ifadesini kullandı. Kaslowski, açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazileri anma, demokratik kazanımların değerini vurgulama günü olduğunu belirtti. Kaslowski, “Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir” dedi.