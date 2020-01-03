Demokrat Parti gençlerin yuvasıdır

Demokrat Parti yeni Gençlik Kolları Divanı atanarak vazifesine başladı.

Avukat Berkay Güloğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak atandı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Berkay Güloğlu şahsi twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Bizleri bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal’a ve yıllardır bu dâvâ için sebat eden ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Yeni dönemin vatan ve milletin menfaati için çalışan fedakâr kadrolar ile belirleneceğini ifade eden Güloğlu; “Gençlerin apolitize edilmeye çalışıldığı, bütün siyasî partilerin gençlerinin bir köşeye itildiği ve siyasetten uzak tutulduğu bu dönemde Demokrat Parti, gençleri ile yola çıkmıştır. Demokrat Gençlik, Türkiye’nin umududur. Türkiye’nin daha güzel yarınlara çıkış kapısıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kıvamı hürriyetçi demokrasidir. Bütün gençlere sesleniyorum. Demokrat Parti sizin gerçek yuvanızdır. Buyurun gelin adalete, memlekete, millete ve hürriyetçi demokrasiye hep beraber hizmet edelim” dedi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada gençlere hitaben; “Bir tarafta savrulan, benliğini, bilincini kaybeden yüzbinlerce vatan evlâdı gençlerimiz, diğer yanda Nurettin Topçu üstadın veciz ifadesiyle ‘yaşama zevkinden vazgeçmiş yaşatma aşkına gönül vermiş’ Hürriyetçi Demokrat Gençlik... Sağolun Genç Arkadaşlarım! Kutsal inatla devam!” demişti.

Ankara – Ahmet Terzi