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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Deprem endişesi devam ediyor: "Geceler soğuk oluyor"

26 Nisan 2025, Cumartesi 18:17
İstanbul'da, 23 Nisan’da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor.

Marmara Denizi'nde art arda 3 deprem korkuya sebep oldu - Vatandaşlar sokaklara indi
Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

 

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, 3. günde de dışarıda kalmayı sürdürüyor.

 

Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, dün geceyi de burada geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti.

Millet bahçesinde kalan Hamza Engin, artçı sarsıntılar nedeniyle evde bulunmaktan çekindiklerini anlattı.

Engin, deprem sırasında binalarının hasar gördüğünü, bu nedenle endişe ettikleri için dışarıda kaldıklarını söyledi.

Artçı sarsıntıların devam etmesi halinde memlekete gitmeyi düşündüklerini dile getiren Engin, en çok çocuklar için endişelendiğini kaydetti.

"Geceler soğuk oluyor"

Ailesiyle birlikte millet bahçesinde çadırda kalan Fikret Kurt ise birkaç gün daha dışarda kalmayı planladıklarını söyledi.

Dünkü artçı sarsıntı nedeniyle eve geçmeyi askıya aldıklarını aktaran Murat Kurt, "Geceler soğuk oluyor. Sarsıntılar durursa eve geçmeyi düşünüyoruz ama 1-2 gün daha çadırda kalmayı uygun görüyoruz." diye konuştu.

Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da bazı vatandaşlar geceyi kurdukları çadırda geçirdi.

Çadırda kalan ailelerin çocukları ise parklardaki oyuncaklarda vakit geçirdi.

Deprem endişesi nedeniyle evlerinde kalmaya korkan vatandaşların yeşil alanlarda ve parklarda bekleyişi sürüyor.

Deprem nedeniyle yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor 

İstanbul'da meydana gelen depremlerde "ikincil yaralanma" yaşayan 28 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'da "ikincil yaralanma" olarak bilinen düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplamda 173 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin meydana geldiği günden itibaren bugüne kadar tedavisi tamamlanan 145 yaralı, taburcu edildi.

Yaralılardan 28'inin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

AA

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