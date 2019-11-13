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Deprem şehitleri anıldı

13 Kasım 2019, Çarşamba 10:00
Son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tanımlanan ve 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nden etkilenen Düzce depremi şehitleri dualarla anıldı.

“Son yüzyılın en büyük depremlerinden biri” olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nden etkilenen Düzce, yaralarını Türk milletinin sağduyusuyla sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım’da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 894 kişinin vefat ettiği, 4 bin 948 kişinin yaralandığı depremde 26 bin 704 ağır, 37 bin 825 orta, 40 bin 944 hafif hasarlı yapı tesbit edildi. Dönemin hükümeti, depremin üzerinden bir ay geçmeden 9 Aralık 1999’da aldığı kararla Bolu’nun ilçesi olan Düzce’yi il statüsüne yükseltti.

“Deprem değil, ihmal öldürür”

Depremde yakınları vefat edenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen faaliyetin ardından Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti.  Düzce depreminin merkez üssü Kaynaşlı’da vefat edenler duâlarla anıldı. Kaynaşlı Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen faaliyet, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Faaliyette konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, depremde vefat edenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Depremde Kaynaşlı ilçesinde 316 kişinin öldüğünü, 500’ün üzerinde kişinin de yaralandığını hatırlatan Dağlı, şöyle devam etti: “Bu can kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yine o zaman yaralanan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat içinde inşallah uzun ömür temenni ediyoruz. Depremler ülkemizin bir gerçeği. Yüzölçümümüzün yüzde 95’i ve nüfusumuzun kapladığı alanın yüzde 97’si deprem kuşağında. Deprem değil ihmal öldürür. Bundan sonra depremle yaşamaya, depreme uygun konutlar, yerleşimler inşa etmeye gayret etmemiz ve bunu kendimize ilke edinmemiz gerekiyor.” Kaynaşlı Kaymakamlığı’nca “12 Kasım Düzce-Kaynaşlı Depremi 20. Yılı Anma Sergisi” isimli sergi alanı oluşturuldu.

AA

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