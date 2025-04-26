Depremde 30 bin ton TNT’ye eşdeğer enerji açığa çıktı

AFAD’ın sosyal medya hesabından İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin, “Basın Bilgilendirme Notu” başlığıyla açıklamada bulunuldu.

İstanbul’un en riskli ve sağlam ilçeleri

Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

Marmara Denizi'nde art arda 3 deprem korkuya sebep oldu - Vatandaşlar sokaklara indi AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49’da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir. Haber Merkezi

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