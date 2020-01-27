"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

27 Ocak 2020, Pazartesi 01:28
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Hasarlı binalar korkutuyor

Deprem bölgesinde son durum?

Odadan yapılan açıklamada, “Yaşanan süreç bizlere göstermişti ki; yaşanan depremler ve afet sonrası yaşanan felaketlerden ders çıkarılmamakta ve yöneticiler afet yönetimine karşı etkin, kesin sonuçlar içeren, çözüm odaklı uygulamalardan uzak ve eksik politikalarla süreci yürütmeye devam etmektedirler. Geçmişte yaşanan depremler sonrası yasal düzenlemelerle denetimin arttırılacağı mesajları her defasında verilmesine rağmen, tam aksi şekilde denetimler özelleştirilmiş, kamu otoritesi, önceliği olması gereken bu konudan uzaklaştırılmıştır” denildi.  “Kentleşme ve yapılaşma politikaları, yaşadığımız coğrafyanın deprem bölgesi olduğu gerçekliği göz önüne alınmadan ve bilimsel bulgulardan uzak oluşturulmaktadır” denen açıklamada “Depremin önlenemeyeceği, tarih ve konumunun tahmin edilemeyeceği ancak, bütüncül, şehircilik bilimi dâhilinde yapılacak sakınım planlaması ve afet yönetim planları ile risklerin ve kayıpların azaltılabileceği, afet sırasında oluşacak hasarların minimize edileceği bilimsel bir gerçekliktir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar korkutuyor

    Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

    Deprem bölgesinde son durum?

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

    ‘Şark Fatihi’ni rahmetle anıyoruz

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı

    18 il aktif fay hattı üzerinde

    Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

    İdlib'de hastane vuruldu: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor!

    Suriyeli Mahmud elleriyle enkazı kazıyarak bir hayatın kurtarılmasına vesile oldu

    Akşener depremzedelerle bir araya geldi

    'Farklı görüşlerimiz olabilir ama tasada ve kıvançta bir ve beraberiz'

    İç savaşta katledilen 27 yakınının acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor

    Irak'ta göstericiler meydanları boşaltmıyor

    31 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Depremde vefat edenler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Dünyadan ülkemize geçmiş olsun ve destek mesajları yağdı

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 35'e yükseldi

    Bakanlar deprem bölgesine ilişkin son bilgileri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki...”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu gidişattan rahatsız olmuyorsanız...
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları yine hukukla aşacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyanın çektiği sancılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar
    Genel

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansı yalnızca Suriyeyi kapsamıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.