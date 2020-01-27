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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hasarlı binalar korkutuyor

27 Ocak 2020, Pazartesi 02:51
ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI BÜTÜN DİKKATLER ÇÖKEN BİNALARIN ENKAZINDA YOĞUNLAŞMIŞKEN, UZMANLAR AĞIR HASAR GÖREN BİNALARIN İHMAL EDİLMEMESİ VE ONLAR İÇİN ÂCİL TEDBİR ALINMASI UYARISINDA BULUNUYORLAR.

Artçı sarsıntılar yıkabilir

TMMOB Yönetim Kurulu: “Yıkılmamış hasarlı yapılara ilişkin tedbir alınmamış durumda. Artçı sarsıntıların hasarlı yapılarda yıkıcı etki yapma ihtimali yüksek. Âcil tedbir alanmalı. Hasarlı yapılar güvenlik şeridi ile çevrilmeli, içlerine hiçbir şekilde girilmemeli.”

Bütün odak enkazlarda

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, hasarlı binalar için henüz  tedbir alınmadığını, bütün odağın enkazlarda olduğunu söyledi. Yetkililerle görüştüklerini dile getiren Hatun, “İnceleme yaptığımız diğer mahallelere kaos hâkim” dedi.

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Hasarlı binalar korkutuyor

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun, hasarlı binalar için henüz tedbir alınmadığını, bütün odağın enkazlarda olduğunu belirtti.

Yaşanan son deprem Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Alınmayan tedbirler aynı acıları ve kayıpları bir kez daha yaşattı. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. BirGün’ün haberine göre, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) bünyesinde oluşturulan ekip Elazığ ve Malatya’da inceleme yaptı. İKK Sekreteri Doğan Hatun hasarlı binalar için henüz tedbir alınmadığını bütün odağın enkazlarda olduğunu belirtti. Sivrice’de yetkililerle görüştüklerini dile getiren Hatun, “İnceleme yaptığımız diğer mahallelere kaos hâkim. Bu nedenle yetkililerle iletişime geçemedik. Güvenlik önlemlerini aşıp inceleme yapamıyoruz. Hasarlı binalar için tedbir alınmasını söyledik, ama panik halinden dolayı dinleyen olmadı. Binaların bitişik olması buradaki sorunların başında geliyor” dedi.

Geç kaldık diye vazgeçemeyiz

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şöyle konuştu: “Türkiye deprem bölgesi. ‘Oldu da bitti’ gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye’nin birçok bölgesinde deprem beklentisi var. Dolayısıyla önlem almak her zaman için geç kalınmamış bir eylem. Bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey, yapıların değişen kurallara göre yeniden yapılması demek. Yani bugün 1975-88 yönetmeliklerine göre yapılan binalara sahibiz. Bu yıl yeni bir yönetmeliğe geçtik, dolayısıyla yapıların depreme hazır olup olmadığını bugünkü yönetmeliklere göre test edip binaları hazır hale getirmek gerekiyor. Bu hem yaşadığımız binalar, hem kamu binaları hem de altyapılar için geçerli. Evet, bunlar için geç kalındı belki ama geç kaldık diye vazgeçmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Kanal İstanbul’un bir önceliği yok. Dolayısıyla oraya harcanacak para depreme hazırlık olarak kullanılmalı, ama bu bir siyasî tercih. Eğer Kanal İstanbul’u yapacak paramız varsa, bu bütçeyle Türkiye ciddî anlamda depreme hazır bir hale getirilebilir.”

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18 il aktif fay hattı üzerinde

Jeoloji Mühendisleri Odası, depreme ilişkin açıklama yaptı. Fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılması gerektiğini vurgulanan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye Diri Fay Haritası baz alınarak yaptığımız incelemede, “Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkâri, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl” gibi 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri ile yine içinde son depremi yaşadığımız 80’ini aşkın ilçe merkezinin ve ilk belirlemelere göre 502 köyümüzün deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine doğrudan oturduğu vurgulanarak, fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılarak, bu yerleşimlerde öncelikli olmak üzere kentsel dönüşümün uygulamalarının başlaması gerektiğini belirttik.”

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Oturulamaz raporu verilmiş

Elazığ’ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesi’nde depremde yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın hasarlı olduğu ve oturulamaz raporu verilmiş olduğu iddia edildi.

Binaya komşu esnaflar, yapının 1994 yılında inşa edildiğini, daha önce yaşanan depremlerden dolayı hasar gördüğünü, yapılan etüt çalışmalarında Mavi Göl Apartmanı için oturulamaz raporu verildiğini belirtti. Depremden hemen sonra askerlerle birlikte kurtarma faaliyetlerine katılan ve yaralıların çıkartılmasında yardım eden birçok sakinin ortak görüşü binanın yıkılmasının sürpriz olmadığı. BBC Türkçe’ye konuşan ve adını vermek istemeyen bir esnaf “Mal sahipleri binanın yakılmasına müsaade etmedi, burada yaşayan herkes binanın sağlam olmadığını biliyordu ve burada sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı” diyor. Depremde mülk sahibi olduğu belirtilen Meriç Dişli sabah saatlerinde enkazdan kurtarılmış, ondan yaklaşık 1 saat sonra da 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ve 12 yaşındaki oğlu Miraç enkaz altında çıkarılmıştı. Ancak Miraç kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Can kaybı artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ’daki depremde vefat edenlerin sayısının 35’e yükseldiğini bildirdi. Oktay, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD’a geldi. Burada Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Müdahale Merkezi’ni ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) uygulanabilmesi için oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde bütün çalışma gruplarından bildi aldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Oktay, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulunarak, vefat edenler için Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Elazığ - aa

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