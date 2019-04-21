'Derhal yargı önüne çıkarılmalılar'

​CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin başkentinde, bir Mehmetçiğin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde çirkin saldırı... Provokatif saldırıya tepki yağıyor!

Kurtulmuş: Son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez

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Bu hain saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Öztrak, bu saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazının bile dini vecibelere uygun kılınamadığını söyledi.

Olayın, sıradan bir protesto, bir provokasyon olmadığının altını çizen Öztrak, bunun son derece organize bir eylem olduğunu ifade etti.

Basit siyasi menfaatler için Türkiye'nin tüm demokratik birikiminin, birlik ve bütünlüğünün feda edilemeyeceğine vurgu yapan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha bir kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarfetmiş olduğu sözler de dikkate alınarak, derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanına da bir sorumuz vardır, Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'o evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Bu nasıl cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğuk kanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler, Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz."

Kuzey Ankara Kapısı'nda partililer karşıladı

Öte yandan, Çubuk'tan zırhlı araçla ayrılan Kılıçdaroğlu, Saray mevkisinde, Kuzey Ankara Kapısı'nın bulunduğu yerde bir grup partili tarafından karşılandı.

Zırhlı araçtan inen Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre konuştuktan sonra kendi makam aracına bindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez'e giriş yaptı.