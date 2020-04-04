Devlet maske satacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile kalabalık ortamlarda maske kullanımını zorunlu kıldıklarını bildirmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak halkın ulaşılabilir olduğu noktalarda maske satışı yapacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğunu söyleyen Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” dedi.

Reklam Kurulu’nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kesildiğini hatırlatan Pekcan, “Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz” ifadelerinde bulundu.