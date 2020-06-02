Dindar nesil böyle mi yetişecek?

MillÎ Gazete, dün Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un arkadaşlarıyla beraber çekilmiş bir fotoğrafına yer vererek, “Bu bizim kültürümüz değil” manşetiyle çıktı.

Ersoy’un katıldığı bir televizyon programında kullandığı, “Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u işgal ettikten sonra...” sözü hatırlatılan söz konusu haberde, “Kültürsüz bakan” ifadesi kullanıldı. Öte yandan haberde “Geçtiğimiz yaz çekildiği iddia edilen görüntülerde Bakan Ersoy’un şarkı söyleyen kadınla birlikte ritim tuttuğu, alkış yaptığı ve purosundan keyifle üflediği görüldü. Çeşitli içki ve mezelerin yer aldığı masanın etrafında toplanan kalabalık da Bakan’a eşlik etti. Bakan’ın etrafındaki erkekli-kadınlı uygunsuz ortamı görenler ise sosyal medyadan “AKP, sürekli dile getirdiği dindar nesli bu zihniyetle mi yetiştirecek?” sorusunu sordu” ifadeleri kullanıldı.

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