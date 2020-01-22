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22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Diplomasiye dönülmeli

22 Ocak 2020, Çarşamba
Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu Ankara’nın askerî caydırıcılığa dayalı politikasını gözden geçirip diplomasi yolundan yürümesi gerektiğini söyledi.

NATO müdahalesiyle 2011’de Muammer Kaddafi’nin linç edilerek öldürülmesinden bu yana istikrarsızlığa teslim olan Libya’da bölünmüşlük ve iç savaşın sona erdirilmesi için toplanan Berlin Konferansı, kapsamlı bir bildiri ile sona erdi. Taraflara 12 Ocak’ta Rusya ve Türkiye’nin girişimiyle gelen silahların susması halinin devamı ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde bir ateşkese evrilmesi çağrısında bulunulan bildiride, Libya’da çözümün askeri değil siyasi olduğu vurgusu yer aldı. Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Berlin Konferansı’nda imzalanan sonuç bildirisinin Türkiye’nin Libya politikasıyla taban tabana zıt olduğunu hatırlattı. Sputnik’in haberine göre, bildirinin 25’inci maddesinde hükümetin Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını salık verirken, Ankara’nın bu meclisi tanımıyor olmasına dikkat çekerken, silah ambargosuna sıkı sıkıya uyulması çağrısının da altını çizen Loğoğlu, Türkiye’nin gönderdiği silâhlarla ilgili BM’de raporlar bulunduğunu hatırlattı. Loğoğlu’na göre, Erdoğan yönetiminin Libya politikasını gözden geçirmeli ve diplomasi yolundan yürümeli.

Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik yok

Bildirinin 10. Maddesinin dış güçlerin müdahale etmeyeceğini söyldeğini hatırlatan Loğoğlu, “Türkiye’yi ilgilendiriyor, çünkü Türkiye sadece taraf olmakla kalmadı, asker gönderiyor. 13. Madde, BM’nin terörist kabul ettiği gruplarla işbirliğinden vazgeçeceksin diyor. Macron konferans sırasında dedi ki Türkiye, Suriyeli savaşçıları göndermeye son vermelidir diye açık açık söyledi. O bakımdan iki türlü bakmak mümkün. Sonuç bildirisinde Türkiye’nin altına imzasını koydurduğu hususlar Türkiye’nin izlediği Libya politikasıyla büyük ölçüde taban tabana zıt. Bu şu anlamda iyi olabilir: Ankara soğukkanlı bir muhasebe içine girdiği takdirde kendi kendine demeli ki; benim Libya’da izlediğim politika uluslar arası iradenin tezahür ettiği Berlin konferansı bildirgesindeki hususlara ters düşüyor. Benim bu politikalarımı asker ve silâh gönderme, savaşçı gönderme, bunu reddediyor Türkiye tamam, bu söylentinin de ortadan kalkması için bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor der ise bu konferans Türkiye bakımından olumlu bir sonuç doğurmuş olabilir. Bunu der mi bilmiyorum. Tahminim ise sanmıyorum. Hafter’e ilişkin söylemlerimizde en ufak bir değişiklik yok. Türkiye’nin tutumunda da bir değişiklik yok, Rusya’nın da yok, AB’nin de yok” şeklinde konuştu.

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