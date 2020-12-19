Direndiği AYM’ye üye yapılacak

Gelecek Partisi, İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı ve yeni Yargıtay üyesi İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimlerinde en yüksek oyu almasını sert bir dille eleştirdi.

Partiden yapılan açıklamada “Plan, kurgulandığı gibi işledi ve bir kez daha yargı, yargı mensupları baskı altına alınarak çekilmelerle birlikte aday listesi istenilen kıvama getirildi” denildi. Açıklamada, ayrıca, “Yine isminde ısrar edilen adayın, açık bir şekilde AYM ve AİHM kararlarına direndiği, temel haklar ve özgürlükler konusunda yasakçı bir tavır içinde olduğu, hukukun temel ilkelerine aykırı davranışları ortaya koymaktan çekinmediği, herkesçe bilinen bir vak’adır. Hukukun emredici kurallarına ve demokratik geleneklere aykırı bir şekilde AYM kararlarına direnen birinin aynı mahkemeye üye seçtirilmek istenmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır” denildi. Bu arada, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, İstanbul Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine atanan ve 2 hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde en yüksek oyu alan İrfan Fidan’ın “Anayasa Mahkemesi’ne ışınlanmasının önünü açıldığını” söyledi.

Birçok dâvâya bakamaz

Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay’da yapılan seçimde en çok oyu eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan aldı. Hukukçular Gezi, Osman Kavala gibi toplumun yakından takip ettiği dâvâların savcılığını üstlenen Fidan’ın AYM üyeliğine atanması durumunda mevcut mevzuata göre söz konusu davalardan reddedilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. gazeteduvar’ın haberine göre, Yargıtay’da Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde en çok oyu alan isimler sırasıyla İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sunulan bu 3 isimden birini AYM üyeliğine atayacak. Üye olarak atanacak ismin seçimde de en yüksek oyu alan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın olması sürpriz olmayacak, ancak hukukçular tartışmalı birçok soruşturmanın iddianamesini yazan Fidan’ın AYM’nin kendi mevzuatına göre o dâvâlar için yapılacak görüşmelerde yer alamayacağına dikkat çekiyor. İrfan Fidan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde olduğu dönemde soruşturmasını yürüttüğü, ‘MİT Tırları’, ‘Osman Kavala’, ‘Gezi’, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’, ‘Selam Tevhid’ gibi çok sayıda dâvâ bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Fidan’ın AYM üyeliğine atanması halinde, “6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun” uyarınca geçmişte soruşturmasını yürüttüğü AYM’nin önüne gelen dâvâlarda reddedilme ihtimali bulunuyor.