Disiplin kâğıdına anayasalı cevap

Boğaziçi öğrecilerinin “kayyum rektör” diyerek eylem düzenlediği Melih Bulu, ‘rektörlük’ tabelâsına asılan ‘kayyumluk’ pankartına disiplin yönetmeliği ile tepki gösterdi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyum rektör’ü Melih Bulu’ya karşı protestolar sürerken öğrencilerin ‘rektörlük’ tabelâsı üzerine yeniden yapıştırdıkları ‘kayyumluk’ yazıları bir kez daha söküldü. Güvenlik görevlileri tabelânın yanına disiplin yönetmeliğinden maddelerin yer aldığı bir kâğıt yapıştırdı. Öğrenciler daha sonra haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşlarıyla ilgili yazdıkları dilekçeyi öğrenci işlerine teslim etti. Rektörlüğün ‘disiplin’ kâğıdının üzerine de “Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesinin yer aldığı Anayasa’nın 34. maddesinin olduğu kâğıt yapıştırıldı.

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