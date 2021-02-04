Dışişleri Bakanlığı: İçişlerimize karışmak kimsenin haddi değil

Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili uluslararası kamuoyundan gelen kınama mesajlarına Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" ifadeleri kullanıldı.

"Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir."