Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e tepki

Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından alınan "Ermeni Soykırımı"nı tanıma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Portekiz Parlamentosunun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı yayımlanan metinde "Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Portekiz Parlamentosuna tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı gösterme çağrısı yaptı. Euronews Türkçe

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