Dışişleri’nden ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılmasına yönelik çağrısına sert tepki gösterdi: “Hiçbir devlet Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.”

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklama yaparak Osman Kavala’nın tutukluluk durumu ile ilgili süreci anlattı. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekip şunları söyledi: "Yargı sürecine herkes saygı duymak zorundadır" “Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.”

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