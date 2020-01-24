Doğu Akdeniz'de gerilim devam ediyor

Doğu Akdeniz'de kriz sürerken taraflardan peş peşe açıklamalar geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki 16 adanın Yunanistan tarafından silahlandırıldığını belirterek tepki gösterdi.

Akar, Yunanistan'ı uluslararası hukuka uygun davranmaya çağırdı. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin iddialarda bulunan Güney Kıbrıs sözcüsü Kiriakos Kuros, ellerinde kesin bir delil olmamakla birlikte, “Türkiye’nin, enerji şirketinin önceden belirlediği yerlere sondaj gemisi gönderme imkanı veren teknik verileri çalmış olabileceğini” iddia etti.

Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’ye konuşan Kuros, “Türkiye’nin bir şirketten plan ve çalışmaları çaldığına yönelik bilgi var ve muhtemelen bu bilgi doğru. Bu nedenle belirli bir noktaya gemi gönderdiler” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs sularında yasadışı olarak sondaj çalışmalarına devam ederek uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü savunan Kuros, Türkiye’yi “Askeri tehdit diplomasisi” yürütmekle suçlayarak, “Ne yazık ki Türkiye Doğu Akdeniz’in korsan devleti haline geldi” dedi.