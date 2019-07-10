Dövizle askerlik fiyatı % 150 arttı

Yeni Askeralma Kanunu kapsamında yurtdışındaki vatandaşlar dövizle askerlik için bu yıl 5 bin 133 euro ödeyecekler. Bundan yararlanacakların ödeyeceği tutar euro bazında yüzde 150 dolayında artması tepkilere sebep oldu.

1927 tarihli Askerlik Kanunu’nun yerini alan yeni Askeralma Kanunu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili kapsamlı değişiklikler getirdi. Yeni kanun kapsamında dövizle askerlik için bu yıl 5 bin 133 euro ödeyecekler. TBMM’de kabul edilerek geçen hafta yürürlüğe giren yeni askerlik kanunu ile askerlik süresi 6 aya indirilirken, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili de kalıcı düzenleme yapıldı. Bedelli askerlik tutarı 240.000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle her yıl arttırılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dövizle askerlik kapsamında ödeyeceği tutar da yılın ilk iş günündeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden euro olarak hesaplanacak. Konvertibl diğer yabancı para birimleriyle de euro karşılığı üzerinden ödeme yapılabilecek. Habertürk’ün haberine göre, yeni yasa kapsamında dövizle askerlik yapacak kişiler 2019 yılı için 5 bin 113 euro veya karşılığı döviz ödemek zorunda olacaklar. Geçen yılki bedelli askerlik yasasında yurt dışında yaşayan Türkler, 15 bin lira ödeyerek dövizle askerlik hakkından yararlanmışlardı. Geçen yıl Ağustos-Eylül aylarında euro kuru 7 TL ile 7.80 TL arasında seyretti. O tarihte başvuruda bulunan kişiler 2 bin 150 euro ile 1900 euro arasında ödeme yaparak askerlik yükümlülüklerini yerine getirdiler. Buna göre, yeni kanun kapsamında dövizle askerlik hakkından yararlanacak kişilerin ödeyeceği tutar euro bazında yüzde 150 dolayında artmış oldu.

TEPKİ GELDİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, dövizle askerlik tutarının yüzde 150 arttırılmasına tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Dövizle askerlik bedeli 2016 yılından önce de 5.112 ve 6000 euro düzeyinde belirlenmişti. Ancak, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının anavatanla bağlarının korunması için 2016 yılında bin euro’ya düşürülmüştü. Yurt dışında yaşayan Türkler, dövizle askerlik bedelinin yeniden gözden geçirilmesi için TBMM’de siyasî parti gruplarına yoğun talepte bulunmaya devam ediyorlar.

Ödemeyi yaptıktan sonra dövizle askerlik kapsamından çıkartılma talebinde bulunanların talebi kabul edilmeyecek.